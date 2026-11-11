Сергей Собянин рассказал о новой художественной подсветке станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве архитектурно-художественную подсветку установили в вестибюлях 51 станции метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Новое освещение призвано привлечь дополнительное внимание к историческому наследию Москвы и сделать городскую среду эстетически привлекательнее. В первую очередь подсветку смонтировали на станциях, признанных памятниками архитектуры.

В их числе "Охотный Ряд", "Площадь Революции", "Театральная", "Лубянка", "Чистые пруды", "Красносельская", "Комсомольская", "Сокольники", "Кропоткинская", "Боровицкая", "Киевская", "Смоленская", "Парк культуры", "Октябрьская", "Добрынинская", "Новокузнецкая", "Курская", "Белорусская", "Маяковская", "Новослободская", "Динамо" и "Электрозаводская".

Собянин отметил, что вестибюли столичной подземки стали частью архитектурного облика города. Они располагаются как в составе жилых и общественных зданий, так и в отдельных павильонах, отличаются оригинальным оформлением и служат узнаваемыми ориентирами, по которым пассажиры находят входы в метро.

Работы также провели в вестибюлях станций, построенных в конце прошлого века, в частности "Ботанического сада" и "Владыкино". Подсветка появилась и на более современных объектах, например на станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии.

В реализации проектов участвовали специалисты разных профилей. Они разрабатывали и согласовывали проектные решения, проводили экспертизу, проверяли качество материалов и монтажных работ, подбирали оборудование и прорабатывали технические детали с учетом особенностей каждого объекта. Среди мастеров были и светотехники, представители третьего поколения специалистов в этой области.

Для каждого вестибюля инженеры и дизайнеры разработали индивидуальный проект. При его подготовке учитывали архитектуру здания, особенности отделки, цвет и фактуру фасада. Специалисты подбирали мощность светильников и направление световых потоков, чтобы выделить архитектурные доминанты и сделать облик станций выразительнее.

При выборе освещения учитывали даже угол, под которым падает свет, и его оттенок. В большинстве проектов использовали теплый белый свет, позволяющий выделить орнаменты, ниши и декоративные элементы фасадов. Цветные решения и световые градиенты применяли точечно, ориентируясь на архитектурный облик конкретного объекта.

Отдельной задачей стало сохранение исторической отделки вестибюлей. Если стены были облицованы натуральным камнем, сверлить их не разрешалось. В таких случаях светильники крепили к потолку с помощью специальных кронштейнов, конструкцию которых разрабатывали индивидуально с учетом особенностей здания.

Для подсветки выбрали современные энергоэффективные светодиодные светильники отечественного производства. Они компактны, устойчивы к перепадам температур и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Их корпуса также окрашивали в цвет фасадов, чтобы днем оборудование оставалось незаметным, а в темное время суток обеспечивало нужный визуальный эффект.

Мэр подчеркнул, что ежедневно московским метро пользуются около восьми миллионов пассажиров. Новая архитектурно-художественная подсветка вестибюлей должна сделать поездки в нем еще приятнее.

Ранее сообщалось, что режим работы архитектурной подсветки вестибюлей московского метро изменили на зимний период. Теперь освещение включается раньше с учетом сокращения светового дня. За переход на новое расписание отвечает автоматика – реле времени срабатывают в установленные часы, еще до наступления темноты.

