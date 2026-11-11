Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 10:26

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о новой художественной подсветке станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве архитектурно-художественную подсветку установили в вестибюлях 51 станции метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Новое освещение призвано привлечь дополнительное внимание к историческому наследию Москвы и сделать городскую среду эстетически привлекательнее. В первую очередь подсветку смонтировали на станциях, признанных памятниками архитектуры.

В их числе "Охотный Ряд", "Площадь Революции", "Театральная", "Лубянка", "Чистые пруды", "Красносельская", "Комсомольская", "Сокольники", "Кропоткинская", "Боровицкая", "Киевская", "Смоленская", "Парк культуры", "Октябрьская", "Добрынинская", "Новокузнецкая", "Курская", "Белорусская", "Маяковская", "Новослободская", "Динамо" и "Электрозаводская".

Собянин отметил, что вестибюли столичной подземки стали частью архитектурного облика города. Они располагаются как в составе жилых и общественных зданий, так и в отдельных павильонах, отличаются оригинальным оформлением и служат узнаваемыми ориентирами, по которым пассажиры находят входы в метро.

Работы также провели в вестибюлях станций, построенных в конце прошлого века, в частности "Ботанического сада" и "Владыкино". Подсветка появилась и на более современных объектах, например на станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии.

В реализации проектов участвовали специалисты разных профилей. Они разрабатывали и согласовывали проектные решения, проводили экспертизу, проверяли качество материалов и монтажных работ, подбирали оборудование и прорабатывали технические детали с учетом особенностей каждого объекта. Среди мастеров были и светотехники, представители третьего поколения специалистов в этой области.

Для каждого вестибюля инженеры и дизайнеры разработали индивидуальный проект. При его подготовке учитывали архитектуру здания, особенности отделки, цвет и фактуру фасада. Специалисты подбирали мощность светильников и направление световых потоков, чтобы выделить архитектурные доминанты и сделать облик станций выразительнее.

При выборе освещения учитывали даже угол, под которым падает свет, и его оттенок. В большинстве проектов использовали теплый белый свет, позволяющий выделить орнаменты, ниши и декоративные элементы фасадов. Цветные решения и световые градиенты применяли точечно, ориентируясь на архитектурный облик конкретного объекта.

Отдельной задачей стало сохранение исторической отделки вестибюлей. Если стены были облицованы натуральным камнем, сверлить их не разрешалось. В таких случаях светильники крепили к потолку с помощью специальных кронштейнов, конструкцию которых разрабатывали индивидуально с учетом особенностей здания.

Для подсветки выбрали современные энергоэффективные светодиодные светильники отечественного производства. Они компактны, устойчивы к перепадам температур и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Их корпуса также окрашивали в цвет фасадов, чтобы днем оборудование оставалось незаметным, а в темное время суток обеспечивало нужный визуальный эффект.

Мэр подчеркнул, что ежедневно московским метро пользуются около восьми миллионов пассажиров. Новая архитектурно-художественная подсветка вестибюлей должна сделать поездки в нем еще приятнее.

Ранее сообщалось, что режим работы архитектурной подсветки вестибюлей московского метро изменили на зимний период. Теперь освещение включается раньше с учетом сокращения светового дня. За переход на новое расписание отвечает автоматика – реле времени срабатывают в установленные часы, еще до наступления темноты.

В Москве изменили подсветку трех небоскребов

Читайте также


мэр Москвытранспортметрогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика