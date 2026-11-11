В Москве не зафиксировали ни одного природного пожара в 2026 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице в 2026 году не было зафиксировано природных пожаров, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что благодаря профилактическим мероприятиям удалось избежать и крупных возгораний сухой травы. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

Для предупреждения возгораний в марте и апреле специалисты провели опашку населенных пунктов, расположенных рядом с зелеными массивами. Общая протяженность обработанных участков составила почти тысячу километров.

Кроме того, в городе проверили состояние минерализованных полос, подготовили места для забора воды авиационной техникой и оборудовали подъездные пути к водоемам.

В течение весенне-летнего периода все зеленые территории находились под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты усилили патрулирование, чтобы своевременно выявлять возможные очаги возгорания.

Отдельное внимание уделили профилактической работе с посетителями парков и других зеленых зон. С ними проводили разъяснительные беседы и распространяли памятки с правилами пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что весной 2027 года в России могут вновь активизироваться подземные очаги возгорания, известные как "зомби-пожары". Они способны сохраняться в торфяниках в течение зимы, особенно при аномально теплой и малоснежной погоде, а с наступлением весны распространяться на сухую траву и леса.

Для полной ликвидации таких очагов недостаточно потушить поверхность – торфяные залежи необходимо тщательно проливать водой и проверять на наличие скрытого горения.

