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11 ноября, 10:53

Транспорт

На электросудах Москвы проведут лекции к 130-летию Российского университета транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На электросудах Москвы организуют цикл познавательных лекций, посвященных 130-летию Российского университета транспорта (РУТ). Об этом сообщает столичный Дептранс в МАХ.

Первое мероприятие состоится 13 ноября в 11:30 на причале "ЗИЛ" второго регулярного речного маршрута. Ее посвятят 130-летней истории вуза – от Императорского училища до нынешнего РУТ (МИИТ), а также его архитектурному наследию и инфраструктуре.

Слушателям, в частности, объяснят, какая связь существует между университетом и Елисеевским магазином, а также расскажут об авторе проекта краснокирпичного комплекса на современной улице Образцова.

Вторая лекция запланирована на 15 ноября в 10:20 на причале "Печатники" того же маршрута. Она будет посвящена людям, повлиявшим на развитие транспорта за 130 лет истории университета – ректорам, ученым и их открытиям.

На конкретных примерах участникам покажут, как идеи и разработки, появившиеся в стенах вуза, нашли применение за его пределами. Среди тем – строительство моста через Енисей, появление городских пятиэтажек, создание авиационных моторов и развитие водного транспорта.

Для участия в каждой встрече необходима предварительная регистрация. Посещение лекций не включает оплату проезда на электросудне – билет на речной транспорт приобретается отдельно.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что проект познавательных лекций на регулярных речных маршрутах запустили в 2025 году по поручению Сергея Собянина.

За это время состоялось более 310 мероприятий, которые посетили свыше 7,1 тысячи человек. Новый цикл организуют совместно с Российским университетом транспорта – крупнейшим образовательным центром по подготовке кадров для транспортной отрасли.

Ранее сообщалось, что речные переправы от Северного речного вокзала до Химок и причала "Захарково" в Южном Тушине завершат работу 14 ноября. В течение сезона на этих направлениях курсировали теплоходы "850 лет Москве" и "Москва-1", которые перевезли более 215 тысяч пассажиров. Поездка до Химок занимала около 30 минут, а до "Захарково" – примерно 10 минут. Переправы возобновят работу в следующем сезоне навигации.

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