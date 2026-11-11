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11 ноября, 10:26

Происшествия

Рэпер 3g0th2002 арестован в Москве за отказ от освидетельствования на наркотики

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/3g0th2002

Мировой судья судебного участка № 161 района Покровское-Стрешнево назначил 12 суток административного ареста рэперу 3g0th2002 (настоящее имя – Роман Романов). Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, рэпера выявили в столичном концертном зале с признаками наркотического опьянения. При этом проходить освидетельствование он отказался.

Исполнитель признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить на пропаганду наркотиков треки исполнителя 9mice (настоящее имя – Сергей Дмитриев). Соответствующее обращение направлено в МВД из-за многочисленных писем граждан.

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