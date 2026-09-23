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23 сентября, 16:47

Шоу-бизнес

Мосгорсуд признал законным штраф рэперу Птахе за пропаганду наркотиков

Фото: depositphotos/andreyuu

Мосгорсуд оставил в силе штраф рэперу Птахе (настоящее имя – Давид Нуриев) за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Ранее адвокат исполнителя указывала на нарушения процессуального порядка при рассмотрении дела. По ее мнению, в материалах отсутствовали надлежащие доказательства распространения материалов именно Нуриевым.

Тем не менее постановление судьи Никулинского районного суда Москвы было оставлено Мосгорсудом без изменений. Жалоба стороны защиты рэпера была оставлена без удовлетворения.

Из материалов дела следует, что в сообществе "Птаха aka Зануда" в соцсети "ВКонтакте" были размещены песни "Не поздно", "Не могу" и "Монолог". Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в них положительную оценку наркотиков.

В суде Нуриев подчеркивал, что композиции были написаны до принятия закона об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Он также заявлял, что не имеет отношения к указанной группе, а к ответственности его привлекли за пиратские версии композиций.

В итоге суд назначил Птахе штраф в размере 80 тысяч рублей. Певец свою вину в правонарушении не признал.

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