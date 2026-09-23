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23 сентября, 17:00

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New York Post: в США осудили женщину, которая запекла собственную дочь в духовке

В США осудили женщину, которая запекла собственную дочь в духовке

Фото: depositphotos/belchonock

В США суд приговорил 28-летнюю Мэрайю Томас к 11 годам лишения свободы в связи с гибелью ее месячной дочери. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла в феврале 2024 года. Томас поместила девочку по имени Зария Мэй в духовой шкаф, после чего включила его. Младенец получил тяжелые термические ожоги: кожа почернела, а одежда и подгузник прилипли к телу. Ребенок скончался на месте.

На допросе мать заявила полиции, что "укладывала ребенка вздремнуть и случайно положила его в духовку вместо кроватки". Во вторник, 22 сентября, женщина предстала перед судом. Ей было предъявлено обвинение в создании угрозы благополучию ребенка, повлекшей тяжкие последствия.

Томас заключила сделку о признании вины, после чего суд назначил ей наказание в виде 11 лет тюремного заключения.

Ранее в Индии мужчина утопил беременную супругу в ведре. Свадьба состоялась 30 апреля 2025 года, после чего пара переехала в новый дом. В какой-то момент между мужчиной и его 26-летней женой, находящейся на шестом месяце беременности, произошла ссора.

В результате конфликт перерос в драку, из-за чего муж нанес женщине несколько ударов, а потом погрузил ее голову в воду. После того как она умерла, он скрылся с места преступления. Полицию вызвали родственники, когда узнали о произошедшем. Заведено уголовное дело.

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