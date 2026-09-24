Новый сезон профориентационных встреч для школьников начнется в Москве 26 сентября

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В центре практического обучения "Профессии будущего" 26 сентября начинается новый сезон профориентационных встреч "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка". Они предназначены для школьников и их родителей, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрея Тарасова.

Первая встреча запланирована на 12:00 по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Тарасов отметил, что на таких встречах школьники и родители узнают актуальные сведения о рынке труда столицы, знакомятся с востребованными специальностями. Кроме того, можно пройти тестирование и обсудить его результаты с карьерными экспертами, попробовать желаемую профессию с помощью VR и иммерсивного 5D-кинотеатра, а также получить консультацию представителей колледжей.

Встречи проводятся раз в месяц в течение учебного года, каждая длится около 3 часов. Учащиеся 9-х классов и их родители могут пообщаться с представителями московских колледжей, узнать о практико-ориентированном обучении и перспективах трудоустройства выпускников.

Тестирование по профориентации и консультации карьерных наставников помогут ребятам выявить свои интересы и сильные стороны. С помощью VR-тренажера школьники могут примерить на себя роли сварщика, пекаря или бариста.

Центр "Профессии будущего" является крупнейшим государственным кадровым оператором, помогающим жителям Москвы найти работу. Здесь максимум за 3 месяца можно освоить одну из 75 востребованных специальностей. После обучения карьерные наставники помогают с трудоустройством.

Кроме того, у центра более 3 тысяч партнеров-работодателей. Программа комплексной профориентации изначально была рассчитана на 9-классников, но с начала года ее расширили на учеников 10–11-х классов. Осенью 2025 года у центра появилась собственная площадка практического обучения в Печатниках.



Ранее стало известно, что в новом учебном году творческие школы, библиотеки и культурные центры, подведомственные столичному департаменту культуры, расширят свои образовательные программы. Горожане смогут осваивать цифровой дизайн, 3D-моделирование, программирование, робототехнику, анимацию и даже создавать собственные ароматы.

