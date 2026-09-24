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24 сентября, 14:18

Спорт

Берлин отозвал заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Власти Берлина отказались от борьбы за право принять Олимпийские и Паралимпийские игры. Решение было принято за два дня до выбора официального кандидата от Германии, передает ТАСС.

"Сегодня грустный день для Берлина. Олимпийские и Паралимпийские игры стали бы огромным шансом для Берлина и всей Восточной Германии", – заявил правящий бургомистр столицы ФРГ Кай Вегнер.

Отказ от заявки связан с политическими изменениями после выборов в Палату депутатов Берлина. Победу на них одержала Левая партия во главе с Элиф Эралип, которая считается наиболее вероятным кандидатом на пост нового правящего бургомистра. Эралип изначально выступала против проведения Игр в столице, называя проект "пустой тратой денег налогоплательщиков". По ее мнению, берлинцы на выборах проголосовали в том числе против Олимпиады.

"Зеленые", которые, как ожидается, войдут в состав правительства, также отвергают эти планы. Обе партии аргументируют это тем, что Берлин сильнее нуждается в деньгах в других сферах.

В свою очередь, сенатор по вопросам внутренних дел и спорта Берлина Ирис Шпрангер пояснила, что Игры рассматривались не как отдельное событие, а как возможность для долгосрочного развития города.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр. По словам президента, РФ была в числе учредителей Международного олимпийского комитета (МОК) и участвовала в возрожденных ОИ, а также два раза принимала их у себя – 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи. Обе Олимпиады прошли на высочайшем организационном и творческом уровне, подчеркнул Путин.

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