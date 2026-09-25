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25 сентября, 14:00

В мире

В Чили зацвела самая засушливая пустыня мира Атакама

Фото: 123RF.com/sawbosscutegmailcom

Пустыня Атакама в Чили покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных климатическим явлением Эль-Ниньо. Об этом пишут "Ведомости".

Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год, а на некоторых участках дождя не было более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений – наиболее массово распускаются лапагерские колокольчики.

В Корпорации национальной лесной политики Чили (CONAF) отметили, что пик "жизни пустыни" придется на октябрь: в цвету окажется порядка 15 тысяч гектаров. Данный феномен происходит в среднем один раз в 3–10 лет, когда уровень осадков существенно превышает норму. Вслед за растениями стремительно активизируются насекомые, птицы и мелкие пресмыкающиеся.

Кроме того, аномальные осадки привели к активизации экосистемы природного заповедника, расположенного примерно в 800 километрах к северу от Сантьяго.

В августе высокогорные районы Атакамы накрыло сплошным снежным покровом. В отдельных районах выпало более 180 миллиметров осадков, в районе обсерватории Серро-Тололо – свыше 200 миллиметров. В некоторых городах всего за три дня зафиксировали около 10 годовых норм.

По словам директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, климатолога Владимира Семенова, Эль-Ниньо в основном проявляется в экваториальных областях, тропиках и субтропиках. В тропической зоне возможны засухи, в Индии – ливни, а в предэкваториальной части Южной Америки – наводнения.

При этом эксперт подчеркнул, что о последствиях Эль-Ниньо пока сложно говорить. На данный момент заявления ученых больше выглядят как наиболее негативный сценарий.

Климатологи спрогнозировали пик Эль-Ниньо в декабре

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