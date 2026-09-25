"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" приступил к серийному выпуску флагманского кроссовера Lada Azimut. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы компании, для новой модели создали около тысячи оригинальных узлов и деталей, в том числе кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера.

Стартовая линейка силовых агрегатов автомобиля представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Первый работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, второй – с бесступенчатым вариатором.

В будущем Azimut получит новый турбированный мотор мощностью 150 лошадиных сил с классической автоматической коробкой передач.

Между тем экспортные поставки "АвтоВАЗа" уже охватывают 31 направление. Компания остается единственным отечественным предприятием, обладающим полным циклом создания новых моделей машин – от разработки дизайн-концепции до серийного производства.