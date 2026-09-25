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25 сентября, 17:37

В мире

Девушка из Калифорнии оказалась на ИВЛ после американских горок

Фото: 123RF.com/sakdam

В Калифорнии 25-летняя Наоми Грир-Уилкинсон на протяжении нескольких месяцев находится в больнице на аппарате ИВЛ после неудачной поездки на американских горках. Об этом сообщила Daily Mail.

Девушка прокатилась на аттракционе в июле, а после потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму и кровоизлияние. Наоми провели экстренную операцию, но потом она впала в кому. Сейчас Грир-Уилкинсон не может самостоятельно дышать.

Похожая история произошла с еще одной посетительницей того же аттракциона – Памелой Гильен. По словам девушки, после поездки она почувствовала дезориентацию, потеряла сознание и тоже перенесла срочную операцию на мозге. Впоследствии Гильен пришлось заново учиться ходить и говорить.

Как отмечают юристы, за последние месяцы к ним обратились более 100 человек, которые также пожаловались на травмы мозга после поездок на том аттракционе. Это происходит из-за того, что американские горки разгоняются почти до 130 километров в час, а пассажирские кресла во время движения вращаются на 360 градусов.

Все заявления о связи травм с аттракционом пока рассматриваются в рамках судебных процессов. Однако пострадавшие планируют подать дополнительные иски.

Ранее в индийском штате Махараштра 25-летняя женщина получила тяжелые травмы на ярмарке: ее волосы намотало на подшипник колеса обозрения и оторвало вместе с кожей головы. Инцидент произошел на ярмарке в честь фестиваля "Танха Пола" в талуке Махагаон округа Яватмал.

От сильной боли пострадавшая закричала. Среди посетителей ярмарки началась паника, люди пришли в ужас, увидев ее в крови. Находившиеся поблизости полицейские вмешались и быстро остановили аттракцион. Женщину сняли с колеса и доставили в больницу.

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