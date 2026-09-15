Chosun Biz: мужчина попытался поправить ботинок и выпал из аттракциона в Южной Корее

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В южнокорейском городе Инчхон мужчина получил травмы, выпав из вращающегося аттракциона. Об этом сообщает Chosun Biz.

По информации СМИ, посетитель парка развлечений пытался поправить слетевшую обувь во время движения карусели. Для этого он опустил защитную ручку, но не удержался и выпал. Пострадавший приземлился на голову и шею, после чего был доставлен в медучреждение с ссадинами на лице и руках.

По словам одного из очевидцев, после этого карусель продолжила работать. Представители парка, в свою очередь, подчеркнули, что перед началом движения пассажиров несколько раз просили держаться за поручни и не менять положение.

Полиция приступила к изучению видеозаписей и начала проверку в связи с возможным нарушением правил безопасности со стороны сотрудников парка. После инцидента местные власти организовали инспекцию: технических неисправностей выявлено не было, однако руководство попросили усилить контроль и обучение персонала.

Ранее в Якутске 16-летняя девушка вылетела из аттракциона в парке культуры и отдыха. В результате она получила травмы. Врачи оказывали ей необходимую помощь.

По данному факту прокуратура инициировала проверку. Сотрудники надзорного ведомства оценивали соблюдение требований закона при эксплуатации аттракциона и обеспечение безопасности посетителей.

