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15 сентября, 18:37

Мэр Москвы

Медведев и Собянин открыли в "Сколкове" кластер медиатехнологий

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Сергей Собянин объявил об открытии второй очереди креативного кластера – кластера медиатехнологий в "Сколкове". Мэр Москвы осмотрел его инфраструктуру с председателем партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

"Сегодня запустили этот кластер медиатехнологий, связанный с оборудованием для съемок: аудиооборудование, микшеры, световое оборудование, оборудование для видеопроизводства. И, конечно, это программное обеспечение для создания и обработки контента, монтажа, управления видеоконтентом", – поделился Собянин.

По его словам, за последние 5–7 лет объем креативного сектора вырос в Москве почти в 2 раза. В новом кластере есть все, что нужно для современного создания медиаконтента.

Мэр напомнил, что первая очередь, общая площадь которого составила 55 тысяч квадратных метров, была открыта в 2025 году. Сейчас здесь насчитываются 70 резидентов, которые реализуют 250 проектов. При этом 47 видеоигр уже вышло на российский и международный рынки.

В настоящее время этот кластер входит в топ-3 мировой планки. Собянин также обратил внимание на политическую составляющую создания видеоигр, так как на них будет воспитываться целое поколение людей.

"Я уже не говорю про медиаконтент, который полностью идеологизирован и полностью лежит в основе любой идеологии суверенного государства", – добавил он.

В свою очередь, Медведев пообщался со школьниками, которые участвуют в кибертурнире "Битва за Москву".

Ранее в России призвали поддержать отечественных разработчиков видеоигр. Например, в качестве помощи могут использоваться гранты и налоговые льготы.

При этом почти 80% киберспортивных организаций страны сосредоточены в Москве. Это закрепляет за городом звание столицы отечественного киберспорта. Ключевая площадка – Московский кластер видеоигр и анимации. Резиденты кластера могут претендовать на льготы фонда "Сколково".

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