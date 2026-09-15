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15 сентября, 17:59

Происшествия

Труба котельной упала на проезжую часть в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "Дептранс Краснодара"

Обрушение трубы котельной на проезжую часть произошло в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Инцидент случился в районе дома № 55/1. По данным ведомства, движение транспорта в сторону улицы 40-летия Победы сейчас организовано с выездом на одну полосу встречного направления.

В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее грузовик с экскаватором оборвал провод в Архангельской области. Авария произошла на проспекте Бутомы в Северодвинске. Провод упал на мальчика, который вместе с матерью подходил к пешеходному переходу. В отношении водителя составили протокол.

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