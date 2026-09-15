Врач Шабалина посоветовала аллергикам убрать из меню морепродукты осенью

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Пылевые клещи и споры плесени могут стать триггерами аллергических реакций поздней осенью. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Оксана Шабалина.

Она отметила, что до начала октября все еще могут пылить сорные травы, доставляя неприятности тем, кто склонен к поллинозу. Однако концентрация пыльцы сильно падает, когда на улице холодно и влажно.

"Еще одной причиной аллергии могут стать споры плесневых грибов, которые активно размножаются во влажных опавших листьях. Риск развития реакции велик во время прогулок по листве и непосредственном контакте с ней", – отметила врач.





Оксана Шабалина врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Чаще всего причиной аллергии осенью становятся клещи домашней пыли, потому что люди меньше гуляют на свежем воздухе и больше сидят в помещениях, которые все реже проветриваются. К тому же начинается отопительный сезон, и воздух в квартирах становится сухим. Это приводит к нарушению работы слизистых оболочек дыхательных путей и делает человека более уязвимым перед аллергенами.

Чтобы снизить вероятность появления реакции, необходимо увлажнять воздух в доме до 50% и делать частую влажную уборку.

"Следует минимизировать число ковров, декоративных подушек, пледов. В комнате детей, которые склонны реагировать на пыль, советую оставлять лишь 1–2 любимые мягкие игрушки и стирать их хотя бы раз в месяц", – отметила Шабалина.

Кроме того, следует исключить из питания морепродукты, так как на них может возникать перекрестная аллергия при реакции на пылевых клещей, предупредила эксперт.

Врач также напомнила, что аллергию можно спутать с ОРВИ. Чтобы этого не произошло, следует знать: при вирусной инфекции человек часто чувствует общее недомогание, ломоту в мышцах, боль в горле. К тому же может подняться температура. При аллергии этого не бывает, ее основные симптомы – обильные выделения из носа, слезотечение, зуд в горле, чихание и подкашливание, заключила Шабалина.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова рассказала, что осенью возрастает риск появления перхоти. Это объясняется тем, что кожа как лица, так и головы очень подвержена перепадам температуры.

