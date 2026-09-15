Ряд районов на севере ЛНР и Луганск оказались обесточены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате сбоя в энергосистеме без света остались несколько муниципалитетов на севере Луганской Народной Республики, а также часть Луганска. Об этом сообщается в канале кабмина ЛНР в MAX со ссылкой на министра топлива, энергетики и угольной промышленности Константина Роговенко.

Аварийные отключения и перепады напряжения зафиксированы на объектах предприятия "Лугансквода", из-за чего возможны перебои с подачей воды в ряде населенных пунктов: Луганске, Лутугинском и Славяносербском районах, Алчевске, Перевальске и Перевальском районе, Брянке, Кировске, Первомайске, Стаханове, Ирмине, Сватове, Северодонецке, а также в поселке городского типа Станица Луганская.

Возобновить работу насосных станций и восстановить подачу воды удастся только после стабилизации энергоснабжения и возвращения объектов водоснабжения к прежнему режиму работы. При этом энергетики уже приступили к ликвидации последствий аварии и подключению потребителей. Ход восстановительных работ контролирует Минтопэнерго ЛНР.

Ранее министр энергетики Запорожской области Александр Гомонов и его первый заместитель Алексей Москаленко были освобождены от занимаемых должностей. Причиной таких решений стала неудовлетворительная работа профильного ведомства на фоне массированных ударов Украины по энергообъектам региона. В итоге значительная часть области все еще остается без света.

