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15 сентября, 19:50

Общество

Врачи в Кабардино-Балкарии провели операцию на сердце без наркоза и разреза

Фото: minzdrav.gov.ru

В Кабардино-Балкарии врачи спасли 50-летнюю местную жительницу с врожденным пороком сердца, проведя ей операцию без наркоза и разреза, через прокол в вене на ноге. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Врожденный порок сердца у пациентки проявился только в зрелом возрасте. Обследование показало, что между камерами сердца есть дефект межпредсердной перегородки – так называемое окно. Из-за него кровь текла по неправильному пути, перегружая легкие и правые отделы сердца.

"Раньше такой порок исправляли только открытой операцией с разрезом на груди и остановкой сердца. Но в этот раз врачи пошли другим путем. Впервые в Кабардино-Балкарии рентгенхирурги применили малоинвазивный метод – транскатетерную окклюзию", – говорится в сообщении.

Все вмешательство прошло через небольшой прокол в вене на ноге. Под контролем рентгена в сердце доставили специальный имплант – окклюдер, похожий на два крошечных зонтика. Он раскрылся прямо в зоне дефекта и мгновенно перекрыл аномальный сброс крови.

Уже через несколько часов женщине стало легче дышать – давление в легочных сосудах начало снижаться, а уровень кислорода в крови пришел в норму. В настоящее время пациентка чувствует себя стабильно и готовится к выписке.

Ранее врачи во Владивостоке спасли 50-летнего мужчину, который находился в состоянии клинической смерти суммарно 35 минут. До госпитализации его сердце останавливалось дважды. Первый эпизод длился 25 минут, второй произошел во время транспортировки и продолжался еще 10 минут.

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