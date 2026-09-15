Трепанацию черепа провели 21-летнему пациенту с насморком в Сургуте

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Врачи Сургутского травмцентра и Сургутской окружной клинической больницы спасли 21-летнего пациента с тяжелым осложнением насморка. Об этом сообщили в пресс-службе СОКБ.

Молодой человек четыре месяца не обращал внимания на симптомы и лечился самостоятельно. В больницу он поступил с жалобами на затрудненное носовое дыхание и выделения из носа.

Оториноларингологи заподозрили серьезные последствия, компьютерная томография подтвердила: хронический фронтит с разрушением стенки лобной пазухи, абсцесс правой лобной доли, отек и деструкция задней стенки пазухи. Воспаление распространилось на мозговые оболочки и вещество мозга.

Пациента госпитализировали в лор-отделение СОКБ, провели дренирование пазух. Консилиум врачей – невролога, анестезиолога-реаниматолога и клинического фармаколога – подобрал антибактериальную терапию.

Из-за тяжести состояния пациента перевели в реанимацию. Параллельно провели телемедицинскую консультацию с нейрохирургами травмцентра, которые решили, что необходима операция на головном мозге.

Нейрохирурги Александр Смирнов и Евгений Курбатов выполнили декомпрессивную трепанацию с санацией гнойного очага. На следующие сутки бригада ЛОР-врачей во главе с заведующим отделением Ренатом Межитовым провела фронтотомию – вскрытие правой лобной пазухи для удаления обломков кости, гноя и грибковых масс.

Сейчас пациент готовится к выписке. Ему потребуется наблюдение невролога и оториноларинголога, амбулаторное лечение для контроля воспаления и восстановления функции пазух. Через 6–8 месяцев после контрольного обследования нейрохирурги решат вопрос о краниопластике.

В больнице отметили, что этот случай – пример опасности самолечения. Даже привычные симптомы синусита нельзя игнорировать, так как воспаление может привести к внутричерепным осложнениям. Своевременное обращение к врачу и адекватная терапия на начальном этапе могли бы предотвратить такой сценарий.

Ранее врачи Серпуховской больницы в Московский области удалили из носа женщины фрагмент зубной пломбы, пролежавший там много лет. Специалисты провели деликатную эндоскопическую операцию – микрогайморотомию. С помощью очень тонких инструментов медики аккуратно извлекли часть пломбы и убрали грибковые массы, а пазуху промыли антисептическими растворами.