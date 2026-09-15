Российская туристка впала в кому во время купания в бассейне отеля в Турции

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Российская туристка впала в кому во время купания в бассейне четырехзвездочного отеля в курортной Аланье в Турции. Об этом сообщает TourDom.

Несчастный случай произошел 13 сентября. По словам мужа женщины, он общался у барной стойки с туристами из Молдавии, а его супруга пошла купаться. Через несколько минут к нему подбежала девушка и сообщила, что жене стало плохо и ее пытаются "откачать".

Мужчина добавил, что вместе со спасателями попытался провести реанимацию. Через пять минут приехала скорая, и пострадавшую забрали. Сейчас она без сознания, находится в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Изучив позже записи с камер видеонаблюдения, он увидел: супруга ушла под воду примерно через пять минут после того, как вошла в бассейн. Один из отдыхающих попробовал вытащить женщину, и спасатель ему помог. В общей сложности туристка пробыла под водой две с половиной минуты.

Перед поездкой супруги оформили страховку, но в компенсации расходов на лечение им отказали. Причиной назвали якобы обнаруженный в крови алкоголь. При этом больница выставляет крупные счета: каждый день содержания обходится в тысячу долларов, что составляет около 84 тысяч рублей.

За помощью Михаил обратился в российское посольство в Турции, а также написал в Минздрав. В настоящее время он старается получить от турецких врачей заключение о том, что его супругу можно перевезти в Россию. Предварительная стоимость такой перевозки составляет миллион рублей.

Отдых россиян должен был закончиться 19 сентября. В отеле Михаилу пообещали продлить проживание, а также предоставили ему переводчика и машину.

Ранее на Бали российская туристка во время плавания была парализована после касания медузы "португальский кораблик". Она почувствовала сильную боль, потом у нее закружилась голова, и тело перестало ее слушаться. Девушку доставили в госпиталь, где ввели антигистаминные препараты, и состояние нормализовалось.

