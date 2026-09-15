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15 сентября, 15:26

Общество

Захарова назвала горящие глаза женщины критерием успешности мужчины

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Успешность мужчины определяется не материальным достатком, а горящими глазами женщины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарной сессии "Страна: государство и семья" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, критерием успешности у мужчин до недавнего времени были материальный достаток, метраж недвижимости, длина его яхты и часы. Но, как она подчеркнула, успешность для мужчины – это горящие глаза женщины, которая говорит: "Я хочу еще от тебя детей".

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года средний размер пособия по беременности и родам для студентов очных отделений увеличился более чем в 4 раза и составляет около 96 тысяч рублей.

Изменение вызвано новым порядком расчета: раньше пособие исчислялось из средней стипендии, а теперь за основу берется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в конкретном регионе.

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