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15 сентября, 15:10

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Фольклорист Добровольская: в народе наступление бабьего лета зависело от поведения женщин

Фольклорист рассказала о приметах и традициях бабьего лета в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В народной традиции существовало поверье, что наступление бабьего лета напрямую зависело от поведения женщин. Об этом RT рассказала доцент кафедры общего и славянского искусствознания РГУ имени А. Н. Косыгина, фольклорист Варвара Добровольская.

"Мы и сейчас все время говорим: будет бабье лето или не будет. В народной традиции это ожидание тоже было. Существовала даже примета: если бабы очень сильно грешили летом, то бабьего лета не будет", – подчеркнула Добровольская.

В народном календаре для этого времени года были определены конкретные периоды. С 11 сентября начиналось бабье лето, с 14 по 21 сентября оно считалось установившимся, а продолжалось до праздника Воздвижения, который отмечают 27 сентября.

Кроме того, на Ивана Постного действовали особые запреты: старались не брать в руки нож, не резали круглые продукты и избегали красной пищи. К Воздвижению, по народным представлениям, змеи уходили на зимовку, а природа окончательно "сдвигалась" к зиме.

В Москве с минувших выходных, 12 и 13 сентября, установилось бабье лето "на минималках". Это означает, что природа пытается устроить осенний праздник тепла, но "бюджет уже закончился". Для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и сухости.

Бабье лето в столице продлится до конца рабочей недели

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