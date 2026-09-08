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08 сентября, 17:38

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Синоптик Позднякова посоветовала не ориентироваться на рябину в ожидании теплой зимы

Синоптик посоветовала не ориентироваться на рябину в надежде на теплую зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вероятность, что зима-2026 будет теплой в Московском регионе, высокая, однако это не связано с отсутствием ягод рябины на деревьях. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее жители столичного региона начали отмечать в Сети, что этой осенью на деревьях рябины практически нет ягод. Это одна из главных примет, обещающих теплую зиму.

Однако, по мнению Поздняковой, циклы роста рябины никак не связаны с погодой, поэтому нет смысла ориентироваться на такое поверье. Причем некоторые наблюдения показывают, что бывает и наоборот: после обилия ягод все равно наступает мягкая зима.

Но надо отметить, что в целом в последние годы прослеживается тенденция на потепление климата в наших широтах, в большей степени за счет именно зимних месяцев. Так что стоит надеяться, что зимовать мы действительно будем в комфортных условиях.
Татьяна Позднякова
главный специалист информационного агентства "Метеоновости"

При этом важно помнить: даже синоптики не могут сделать прогноз на месяц вперед, а тем более – на сезон. Это объясняется тем, что атмосфера очень подвижная и перемены в ней зависят от множество факторов. Приметы, конечно, не смогут предсказать что-то на долгий срок, предупредила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что за последние десятилетия средняя осенняя температура в Москве выросла на 0,5 градуса. Сильнее всего потеплел ноябрь – на 0,7 градуса.

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