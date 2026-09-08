В ООН заявили о воодушевлении Гутерриша дипломатическими усилиями по Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен и позитивно оценивает недавние дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине, включая визиты высокопоставленных представителей США в Москву и Киев. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Он надеется, что последние инициативы приведут к возобновлению переговоров между Украиной и РФ, что откроет путь к немедленному, полному и безусловному перемирию и приведет к справедливому и долгосрочному миру", – сказал Дюжаррик.

Представитель генсека также добавил, что ООН готова оказывать поддержку любым усилиям, направленным на достижение мира.

Американские переговорщики посетили Россию и Украину 5–6 сентября. После встречи с Владимиром Путиным они отправились на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, а затем вернулись в США.

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф после визитов в Москву и Киев сообщил о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных переговоров. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом.