Суд в Оренбурге смягчил наказание фигурантам дела об организации ЛГБТ-сообщества

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Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда в апелляционном порядке изменила приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), смягчив наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Первая инстанция приговорила фигурантов к лишению свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет в колонии общего режима. Апелляция сократила сроки: теперь они составляют от 2 лет до 6 лет 10 месяцев.

На скамье подсудимых оказались владелец, администратор и арт-директор бара Pose. В конце июня 2026 года суд признал их виновными в организации и участии в деятельности запрещенного в России движения.

Установлено, что фигуранты проводили в ночном клубе мероприятия с целью продолжения деятельности ЛГБТ-сообщества. В заведении они демонстрировали принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга посетителей.