Столичный суд оштрафовал владельца аниме-сайта за пропаганду ЛГБТ

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Мировой судья Таганского района Москвы назначил владельцу аниме-сайта "Шикимори" Владиславу Гусеву штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Об этом РИА Новости сообщили в Мосгорсуде.

Гусев признан виновным в совершении административного правонарушения. Согласно материалам дела, 28 апреля на сайте была размещена информация, которая, по заключению экспертизы, является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее столичный суд оштрафовал компанию "Нуолаб", которой принадлежит бренд косметики Cha U Kao, по делу о пропаганде ЛГБТ. Сумма штрафа составила 2,5 миллиона рублей. Причиной стали рекламные видеоролики линейки блеска для губ бренда Cha U Kao с блогером Алексеем Жидковским в качестве амбассадора.

До этого суд запретил сайт, на котором публиковались ЛГБТ-фанфики. Там размещались любительские произведения, в которых описывались романтические и сексуальные отношения между персонажами одного пола.