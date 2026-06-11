Суд в Москве запретил сайт с ЛГБТ-фанфиками

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Черемушкинский суд Москвы запретил сайт, на котором были опубликованы ЛГБТ-фанфики (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает газета "Известия".

Как пояснили в суде, на сайте были размещены любительские произведения, в которых описывались романтические и сексуальные отношения между персонажами одного пола. Данные рассказы не только популяризируют идею таких отношений, но и могут оказать негативное влияние на подростков, посчитала инстанция.

В частности, в постановлении указано, что это может изменить восприятие института семьи и традиционных ценностей.

До этого суд в Санкт-Петербурге запретил фильмы "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Назови меня своим именем". Их содержание направлено на то, чтобы изменить отношение к ЛГБТ-сообществу на положительное, поэтому материалы были признаны незаконными к распространению.

