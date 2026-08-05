HR-эксперт Маслова объяснила, зачем зумеры берут с собой родителей на собеседования

Представители поколения Z все чаще приходят на собеседования в сопровождении родителей. С чем связана такая тенденция и что о ней думают работодатели, разбиралась Москва 24.

Искать поддержки у старших

Зумеры стали чаще приходить на собеседования в компании родителей: взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий, а затем и вовсе сопровождают ребенка на встречу с руководством. Такой подход якобы помогает родителям чувствовать себя спокойнее.

При этом заместитель генерального директора сервиса по поиску работы Александр Ветерков отметил в беседе с НСН, что именно неуверенность при трудоустройстве и заставляет молодежь искать поддержки у старших.





Александр Ветерков заместитель генерального директора сервиса по поиску работы Родители в таком случае не думают, что ребенок пойдет именно в эту компанию, а скорее приходят понаблюдать за поведением и посоветовать, как его исправить или улучшить коммуникацию. В США 77% молодых респондентов признавались, что брали с собой на первый раз родителей – это семь человек из восьми.

Пользователи интернета отмечают, что подобное участие взрослых в жизни детей – это проявление любви и защиты.

"И что тут такого: так и 25 лет назад родители с детьми на собеседования ходили, а потом и на работу водили", "прекрасная практика, кто, как не родители с огромным опытом и знанием всех подводных камней, может позаботиться о будущем детей", – отметили некоторые пользователи.

Другие же заметили, что за спиной каждого, даже взрослого, ребенка должен стоять отряд спасения в виде мамы и папы.





пользователь Сети Это не тревожность, а обеспечение безопасности. Как минимум работодатель увидит, что ребенок не с улицы, у него есть поддержка и опора. Обижать не будут, иначе трудовую инспекцию отправим.

Но среди комментаторов нашлись и те, кто раскритиковал этот тренд. Некоторые и вовсе сошлись во мнении, что скоро зумеры будут оправдывать свои пропуски работы запиской от родителей, прямо как в школьные времена.

"Работаю HR. Ко мне на собеседование пришла 18-летняя девушка и с полной серьезностью заявила: "Вот номера моих родителей. Позвоните им, скажите, что вы не мошенники, что не обманете меня, и убедите их, что я могу у вас работать". Ужас", – прокомментировала ситуацию одна из рекрутеров.

Многие пользователи также подчеркнули, что взрослый должен самостоятельно искать работу, проходить собеседования и разбираться в документах. И если кандидат не способен на это, его готовность к труду вызывает сомнения.

Тревога за будущее

По словам директора по персоналу Натальи Масловой, одна из самых частых причин, по которым зумеры не задерживаются на одном рабочем месте, – нарушение психологических границ, дискомфорт и дисбаланс между работой и личной жизнью. И, возможно, поэтому родители, желая защитить ребенка, могут стремиться узнать работодателя. Например, оценить его психологическую безопасность и отношение к сотруднику.

"Но в целом пока нельзя говорить о сложившемся тренде, чтобы взрослые сопровождали зумеров, возможно, эта практика только начинает формироваться", – заметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

При этом специалист предупредила, что реакция компании на появление соискателя с родителями скорее будет негативной. Особенно если речь идет о позиции, предполагающей самостоятельность, принятие решений и экспертную роль.





Наталья Маслова директор по персоналу В таких случаях работодатель может усомниться в способности кандидата действовать независимо и брать на себя ответственность. Возможно, на позициях, связанных с простыми операциями, это не будет восприниматься столь критично. Однако в целом реакция компании, скорее всего, окажется скептической и ироничной.

Чтобы помочь детям в трудоустройстве, можно предложить им пройти профориентацию, которая позволит определить навыки, способности и предрасположенности к определенным профессиям. Также рекомендуется встреча с психологом для снятия тревоги и подготовки к собеседованию, причем в этом процессе могут участвовать и родители. Для практики стоит проводить тренировочные интервью, чтобы ребенок чувствовал себя увереннее и не боялся реального собеседования, заключила Маслова.

Вместе с тем психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что такая тенденция связана с детоцентризмом. В такой модели ребенок становится центром всей семейной жизни. Его интересы, комфорт и успех оказываются всегда во главе угла. Чаще всего за этим стоит один родитель, как правило, мать, для которой сын или дочь является чуть ли не главным смыслом существования.

"Дети, растущие в атмосфере такой гиперопеки и всеобщего обожания, с ранних лет усваивают, что все значимые решения за них и так примут. Более того, они осознают, что любые препятствия устраняются без их вмешательства. Особенно это заметно в семьях, где матери воспитывают единственного сына – в таких случаях компенсаторные механизмы проявляются наиболее отчетливо", – отметила специалист.

Еще одна причина кроется в том, что современные молодые люди все чаще живут в виртуальном пространстве. Там они чувствуют себя уверенно, быстро ориентируются и легко находят информацию. Однако в реальной жизни, особенно в профессиональной среде, у них накапливается все меньше практического опыта. По мнению Сулим, это вызывает у родителей тревогу за будущее детей. Они боятся, что те не справятся с реальными задачами, поэтому начинают активно участвовать во всех процессах.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии В итоге гиперопека и тотальный контроль неизбежно формируют инфантильную личность. Во взрослом возрасте такой человек не различает границ собственной ответственности. Он не проявляет зрелости и активности ни в карьере, ни в личных отношениях. Принятие серьезных решений дается ему с трудом. Такой человек либо мучительно сомневается в каждом шаге, либо действует импульсивно, не видя полной картины. При этом он по-прежнему рассчитывает, что его проблемы решат другие.

Родительская помощь уместна до тех пор, пока ребенок учится в школе, поскольку он еще несамостоятелен и находится на попечении взрослых. Когда же он начинает учиться или подрабатывать, поддержку следует постепенно сокращать, чтобы дети учились справляться с проблемами самостоятельно, посоветовала психолог.



