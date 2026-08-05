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05 августа, 21:27

Политика

Пост главы РФПИ Дмитриева о мигрантах в Сеуте набрал миллион просмотров

Фото: х.com/kadmitriev

Публикация спецпредставителя президента России, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о миграционном кризисе в испанском городе Сеута набрала почти 1,1 миллиона просмотров. Данный пост опубликован в соцсети X.

Дмитриев сравнил миграционный кризис в Сеуте с захватом и разорением Рима варварами. К записи он приложил картину "Крушение" американского художника Томаса Коула из серии "Путь империи" и фотографию окрестностей Сеуты.

"Люди понимают, что варвары уже у ворот, ведь история повторяется – и этот простой визуальный пост набрал более 1 миллиона просмотров", – дополнительно написал Дмитриев в X.

В конце июля испанская Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым прибытием мигрантов, в том числе вплавь и пешком. По данным министерства внутренних дел Испании, в город проникли около 72 тысяч человек, но позже порядка 70 тысяч из них вернулись в Марокко. Уточнялось, что в результате попытки пробраться в Сеуту скончалось не менее 75 человек.

Поток мигрантов в испанской Сеуте вырос на 164% в 2026 году

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