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00:18

Политика

Макрон поручил разместить военных на границе с Испанией из-за мигрантов

Фото: AP Photo/Pool EPA/Teresa Suarez

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил усилить контроль на границе с Испанией, развернув там дополнительные подразделения военных сил, самолеты и беспилотники. Об этом он сообщил в соцсети X.

"Эти меры призваны усилить меры, которые мы приняли с 2020 года для лучшей защиты нашей границы с Испанией в тесной координации, с совместными бригадами и совместными действиями по борьбе с нелегальной иммиграцией", – добавил Макрон.

Он уточнил, что находится в контакте с испанским правительством, чтобы предложить всю необходимую помощь. Кроме того, сотрудничество с властями Марокко позволило обеспечить возвращение уже более 40 тысяч человек из Сеуты в африканскую страну.

По оценкам властей, в результате массового наплыва в Сеуту прибыли около 60 тысяч человек, что составляет 70% от всего населения города. Глава городского правительства Хуанс Хесус Вивас также выразил соболезнования в связи с гибелью 34 человек.

Для поддержания безопасности испанское правительство приняло решение задействовать вооруженные силы. По мнению властей Марокко, за организацией нелегальной миграции могут стоять преступные группировки.

Сотни мигрантов начали возвращаться из испанской Сеуты в Марокко

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