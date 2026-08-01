Макрон поручил разместить военных на границе с Испанией из-за мигрантов

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Президент Франции Эммануэль Макрон поручил усилить контроль на границе с Испанией, развернув там дополнительные подразделения военных сил, самолеты и беспилотники. Об этом он сообщил в соцсети X.

"Эти меры призваны усилить меры, которые мы приняли с 2020 года для лучшей защиты нашей границы с Испанией в тесной координации, с совместными бригадами и совместными действиями по борьбе с нелегальной иммиграцией", – добавил Макрон.

Он уточнил, что находится в контакте с испанским правительством, чтобы предложить всю необходимую помощь. Кроме того, сотрудничество с властями Марокко позволило обеспечить возвращение уже более 40 тысяч человек из Сеуты в африканскую страну.

По оценкам властей, в результате массового наплыва в Сеуту прибыли около 60 тысяч человек, что составляет 70% от всего населения города. Глава городского правительства Хуанс Хесус Вивас также выразил соболезнования в связи с гибелью 34 человек.

Для поддержания безопасности испанское правительство приняло решение задействовать вооруженные силы. По мнению властей Марокко, за организацией нелегальной миграции могут стоять преступные группировки.