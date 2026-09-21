В США заявили, что проведут переговоры с РФ и Украиной на полях ГА ООН

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Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна предположила, что представители администрации президента Дональда Трампа в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проведут встречи с представителями России и Украины для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

Законодатель также призвала поддерживать переговорные усилия действующей администрации Белого дома по всем направлениям.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается возможность проведения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

По ее словам, график рабочих встреч российского министра на полях Генассамблеи сейчас находится в стадии проработки. Она подтвердила, что в числе прочих прорабатывается и контакт с Рубио.