ВС РФ за сутки сбили 1 951 дрон и 8 крылатых ракет

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за сутки сбили на регионами страны 1 951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки противника отражали расчеты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы и экипажи истребительной и армейской авиации. При этом еще одна запущенная Украиной ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.

В свою очередь, армия России продолжит и усилит удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. Это станет ответом на украинские атаки на российские гражданские объекты.

До этого ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс". Кроме того, ударам подвергся дата-центр "Би-мобайл".