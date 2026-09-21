Фото: kremlin.ru

Часть граждан Германии ищет альтернативу нынешним властям, чтобы добиться улучшений в экономике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие выборы в ФРГ.

"Мы фиксируем цифры, связанные с развитием экономики в Германии, с падением конкурентоспособности германской экономики, а это все-таки главная экономика в Европе. Это, собственно, цифры счетные, они не нуждаются в комментариях", – добавил Песков.

Победу партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах представитель Кремля назвал внутренним делом ФРГ. Он подчеркнул, что Москва не хотела бы углубленно комментировать эту тему. Вместе с этим он заметил, что у действующей власти действительно фиксируются низкие цифры популярности.

По итогам подсчета 100% протоколов на выборах в региональный парламент Мекленбурга – Передней Померании победу на них одержала АдГ с 38,2% голосов. Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый действующим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, набрал всего 4,9% голосов и не преодолел пятипроцентный избирательный барьер для прохождения в парламент.

Сам немецкий канцлер называл результат ХДС на выборах "катастрофой". При этом он говорил о намерении остаться на постах председателя ХДС и канцлера. Кроме того, первое место на выборах в палату депутатов Берлина с 25,7% голосов заняла партия "Левые", ХДС с 18,8% ушел на второе место, а третьей с 16,3% стала АдГ.

