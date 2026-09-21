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21 сентября, 08:51

Политика

Партия ХДС Мерца впервые не прошла в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании

Фото: AP Photo/Marius Burgelman

Христианско-демократическому союзу (ХДС), который возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, впервые не удалось пройти в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на региональный избирком.

Уточняется, что политическое объединение, возглавляемое Мерцем, не смогло преодолеть барьер в 5%. В это же время оппозиционная "Альтернатива для Германии" (АдГ) заручилась поддержкой 38,2% избирателей. Это более чем в два раза превышает результат прошлых выборов.

Ранее сам Мерц оценил результат ХДС на выборах как "катастрофу". При этом политик заявил о намерении остаться на постах председателя ХДС и канцлера.

В это же время на выборах в палату депутатов Берлина лидирует партия "Левые" с 24,5% голосов. На втором месте расположился ХДС с 20% голосов. Оппозиционная АдГ получает 16%.

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