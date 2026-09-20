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20 сентября, 19:38

Политика

АдГ лидирует на выборах в Мекленбурге-Передней Померании

Фото: depositphotos/mikdam​

Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, набирая 37% голосов. Об этом свидетельствуют данные Exit Poll телеканала ARD.

Второе место, по данным телеканала, заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 35,5% голосов. Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, получает 5,5% голосов.

Между тем на выборах в палату депутатов Берлина лидирует партия "Левые" с 24,5% голосов. На втором месте, расположился ХДС с 20% голосов. Оппозиционная АдГ получает 16%, "Зеленые" – 15%, а СДПГ – 12%.

Эксперты полагают, что результаты выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, а также прошедшие 6 сентября выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт, могут существенно повлиять на политический ландшафт в Германии.

Как ранее писали СМИ, Мерц не исключает отставки после выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. По данным журналистов, однопартийцы канцлера в частном порядке обсуждают его замену, чтобы остановить стремительное падение рейтинга правительства.

В свою очередь, сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла заявлял, что после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт партия будет добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией.

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