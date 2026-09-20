Медведев заявил, что "Единая Россия" будет воплощать в жизнь решения президента

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"Единой России" после победы на выборах предстоит воплощать в жизнь решения президента. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, подводя итоги голосования с 18 по 20 сентября. Его слова передает ТАСС.

Как отметил политик, "Единая Россия" обладает доверием избирателей, поэтому может проводить в жизнь самые сложные и насущные инициативы. Доверие, считает Медведев, является лучшим стимулом для программной работы.

Он уточнил, что пока нет результатов выборов, но есть экзитполы, которые можно публиковать. Они свидетельствуют о том, что "Единая Россия" выступила достойно, и россияне сохраняют доверие к ведущей политической силе, считают возможным доверить ей и дальше управлять на самых разных уровнях госвласти.

По последним данным, "Единая Россия" набирает 49,06% голосов в ходе дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. На втором месте расположились "Новые люди" (15,42%), на третьем – КПРФ (12,26%), на четвертом – ЛДПР (10,79%), на пятом – "Справедливая Россия" (5,75%).

Однако, как уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, эти данные представлены без учета сведений о голосовании в Калининградской области.