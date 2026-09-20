Более 3 млн россиян проголосовало онлайн на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму проголосовало 3,3 миллиона россиян. Об этом заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, попытки помешать голосованию были. Где-то фиксировался временный сбой, но он никак не повлиял на возможность граждан поучаствовать в выборах.

По мнению Булаева, 3,3 миллиона голосов – это очень серьезная цифра, которая позволит понять, что же хочет московский избиратель, кому он доверит после этой кампании быть в ГД.

"Для меня это за 11 лет самая сложная кампания, которая была, по напряженности, по внешнему воздействию, вы это все видели, кибератаки, которые у нас были и есть", – добавил он в ходе выступления в информационном центре ЦИК.

Роскомнадзор также фиксировал вмешательство во время избирательной кампании. Представитель ведомства Александр Ижко рассказал, что запускались фишинговые ресурсы, которые маскировались под официальные сайты. Кроме того, были боты для попыток повлиять на ход голосования.

В Москве выборы в Госдуму завершились в 20:00. Москвичи могли проголосовать онлайн на портале elec.mos.ru или на избирательных участках.