Jam Press: дайверы обнаружили следы затопленного 700 лет назад города в Британии

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Около 25 рукотворных конструкций нашли дайверы-добровольцы на месте средневекового города Шипден у побережья Норфолка. Поселение ушло под воду около 700 лет назад, сообщает Jam Press.

В поисках водолазам помогал местный историк. Они сфотографировали сохранившиеся под водой сооружения из кремня, в том числе кессоны (крупные каменные или деревянные конструкции, которые использовали при строительстве в воде. – Прим. ред.). Предполагается, что они могли служить для защиты от наступления моря.

Когда-то Шипден был процветающим поселением. В XIV веке город полностью поглотило Северное море, а его гибель со временем породила множество легенд.

Одна из самых известных связана с церковью Святого Петра. По преданию, ее башня сохранилась под водой на скальном выступе, который называют "Церковной скалой". Считалось, что во время отлива можно увидеть руины, а во время шторма услышать звон колоколов, предупреждающий моряков об опасности.

Ранее на дне польского озера Пильховско водолазы обнаружили три загадочных сундука. Находку сделал в конце декабря профессиональный дайвер Марсель Коркуш во время съемки. Военная маркировка на емкостях его насторожила, и он решил поднять одну из них на поверхность. Экспертам предстоит установить точный тип и происхождение снарядов, после чего материалы направят в прокуратуру.