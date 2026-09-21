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21 сентября, 23:35

Политика

Зеленский встретился с главой ЦРУ Рэтклиффом в аэропорту Ирландии

Фото: AP Photo/Francisco Seco

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом в ирландском аэропорту Шэннон. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников СМИ, встреча состоялась 21 сентября, разговор произошел во время дозаправки самолетов Рэтклиффа и Зеленского. Содержание их переговоров не раскрывается.

В конце августа с военной базы Эндрюс в Москву прилетел военно‑транспортный Boeing C‑17 Globemaster III ВВС США. На борту находился Рэтклифф, прибывший для проведения "ряда встреч".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит связан с "контактами между спецслужбами", но о влиянии этих контактов на выход из кризиса в отношениях с США говорить рано.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ осведомлен обо всех аспектах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

В Кремле не стали уточнять тему контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами

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