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21 сентября, 11:09

Политика

Песков констатировал отсутствие подвижек в переговорах по Украине

Фото: kremlin.ru

В настоящее время нет подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров Россия – США – Украина по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что все-таки мы выйдем на возобновление трехсторонних переговоров", – добавил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что американская сторона активно работает над урегулированием украинского конфликта. По его мнению, скоро он подойдет к завершению.

В свою очередь, почти 10 стран с разных континентов предложили свою территорию для проведения переговоров. Однако окончательное решение о выборе площадки будет принято после того, когда появится понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям.

Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным

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Сюжет: Переговоры по Украине
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