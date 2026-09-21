Песков констатировал отсутствие подвижек в переговорах по Украине

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В настоящее время нет подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров Россия – США – Украина по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что все-таки мы выйдем на возобновление трехсторонних переговоров", – добавил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что американская сторона активно работает над урегулированием украинского конфликта. По его мнению, скоро он подойдет к завершению.

В свою очередь, почти 10 стран с разных континентов предложили свою территорию для проведения переговоров. Однако окончательное решение о выборе площадки будет принято после того, когда появится понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям.