21 сентября, 11:09Политика
Песков констатировал отсутствие подвижек в переговорах по Украине
Фото: kremlin.ru
В настоящее время нет подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров Россия – США – Украина по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что все-таки мы выйдем на возобновление трехсторонних переговоров", – добавил он.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что американская сторона активно работает над урегулированием украинского конфликта. По его мнению, скоро он подойдет к завершению.
В свою очередь, почти 10 стран с разных континентов предложили свою территорию для проведения переговоров. Однако окончательное решение о выборе площадки будет принято после того, когда появится понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям.
Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным