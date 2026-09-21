Здание ТИК было повреждено в Орловской области в результате атаки ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Здание территориальной избирательной комиссии (ТИК) Орловской области повреждено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании, передает ТАСС.

По словам главы региона, к моменту удара комиссия уже завершила работу, поэтому в здании никого не было.

"Это нам позволило обойтись без жертв", – подчеркнул Клычков.

Степень повреждений и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дрон попал в здание, где размещаются территориальная избирательная комиссия и комплекс средств автоматизации ГАС "Выборы". Там находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям.

В результате была разрушена часть помещений: обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбиты оконные стекла. Памфилова уточнила, что жертв нет, так как в тот момент в здании никого не было.

