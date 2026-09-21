21 сентября, 15:17Происшествия
Мусор загорелся на 5 тыс "квадратов" на сортировочной станции в Щелкове
Фото: 50.mchs.gov.ru
Мусор загорелся на сортировочной станции в подмосковном Щелкове. Площадь пожара достигла 5 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
Инцидент произошел на открытой площадке на Заречной улице. На место прибыли пожарные. К ликвидации огня привлечены 75 специалистов и 24 единицы техники, включая 40 человек и 12 единиц техники от МЧС России.
Ранее пожар произошел в торговых рядах и двухэтажном здании в селе Витязеве под Анапой. Пламя вспыхнуло после повреждения газовой трубы из-за ДТП. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Спустя время огонь удалось полностью потушить. В результате ЧП никто не пострадал.