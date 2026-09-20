В Анапе загорелись торговые павильоны на 1,5 тыс "квадратов" из-за повреждения газопровода

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Пожар в торговых павильонах и двухэтажном здании в селе Витязево под Анапой начался после того, как в результате ДТП была повреждена газовая труба. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Верхняя дорога. После аварии, по информации ведомства, была повреждена газовая труба, что привело к возгоранию. Пожарно-спасательные подразделения по прибытии установили, что огнем охвачены торговые павильоны и двухэтажное здание.

Для тушения пожара привлечены 60 человек и более 20 единиц техники.

Ранее на юге Москвы загорелись строительные материалы на стройплощадке. Рабочих эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.

