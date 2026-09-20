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20 сентября, 08:17

Политика

Третий день голосования на выборах в столице начался в штатном режиме

Фото: AP Photo/Pavel Bednyakov

Третий день голосования на выборах начался в Москве в штатном режиме. Избирательные участки открыты во всех районах до 20:00, а онлайн-голосование продлится до 19:59.

Москвичам доступны все способы волеизъявления. При этом наиболее популярным остается электронный формат голосования. Воспользоваться им можно онлайн и на избирательном участке.

Реализовать свое избирательное право могут все совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией в Москве. Жители района Щукино также могут отдать голоса за муниципальных депутатов.

Сделать свой выбор можно до 19:59 с любого устройства с доступом в интернет. Для этого необходима полная учетная запись на портале mos.ru. Также рекомендовано использовать "Яндекс Браузер" или установить на устройство сертификаты безопасности Минцифры РФ.

Голосование при помощи электронного терминала доступно на любом избирательном участке. Они работают с 08:00 до 20:00 20 сентября. Однако получить традиционный бюллетень можно только на избирательном участке по адресу постоянной регистрации. Для очного голосования необходимо предъявить паспорт.

В голосовании на выборах депутатов Госдумы по федеральным партийным спискам в столице принимают участие и гости из других регионов, которые воспользовались "Мобильным избирателем". Кроме того, жители шести субъектов могут отдать свой голос на выборах высших должностных лиц своих регионов.

Все участники электронного голосования станут участниками акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов". Они получат специальные призы и от 1 до 50 тысяч баллов, которые можно обменять на баллы "Мосбилета", скидочные промокоды и другие предложения партнеров программы.

За места в Госдуме по федеральному округу борются десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Параллельно избиратели голосуют за кандидатов по 225 одномандатным округам.

По состоянию на 00:00 по московскому времени в воскресенье, 20 сентября, явка на выборы составила 44,57%. В Москве по итогам второго дня голосования участие приняли 3,12 миллиона человек. При этом 2,7 миллиона проголосовали дистанционно через портал elec.mos.ru или с помощью терминалов на избирательных участках. Бумажные бюллетени использовали около 400 тысяч избирателей, проголосовавших на участках по месту прописки.

Онлайн-голосование на выборах продолжается на mos.ru в круглосуточном режиме

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