Явка избирателей на федеральной платформе ДЭГ достигла 86%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Явка избирателей на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от числа зарегистрированных граждан составляет уже 86%. Это следует из информации, размещенной на портале ДЭГ.

К 13:00 по московскому времени в онлайн-режиме проголосовали уже 3 490 773 человека. Всего было зарегистрировано более 4 миллионов заявлений на участие в дистанционном голосовании на федеральной платформе.

Лидером по явке стала Новгородская область – 91%. На втором месте расположились Республика Марий Эл и Смоленская область – по 90%. Далее идут Удмуртская Республика, Чувашия, Алтайский край и Томская область – по 89%.

Голосование на выборах в Госдуму завершится в 20:00 20 сентября. За места борются десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди", Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", Партия пенсионеров, "Коммунисты России". Параллельно избиратели голосуют за кандидатов по 225 одномандатным округам.