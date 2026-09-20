Лантратова сообщила об устранении нарушений на избирательных участках

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Все нарушения, выявленные на избирательных участках на выборах в Госдуму, оперативно устранены совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в студии Общественной палаты РФ.

По словам Лантратовой, в процессе наблюдения обнаружились незначительные отклонения: на 59 избирательных участках ящики для голосования не попадали в обзор камер видеонаблюдения. Эта проблема была решена в кратчайшие сроки.

Также на одном из участков под объектив камеры попадал бюллетень во время его заполнения в кабине. После выявления нарушения его быстро устранили. Подобные случаи после этого были предотвращены на 30 участках.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала случай с вероятным вбросом бюллетеней на избирательном участке № 343 в Марий Эл вопиющим по наглости. Она отметила, что участники инцидента, видео с которым распространилось в соцсетях, не останутся безнаказанными. По данному факту началась проверка.