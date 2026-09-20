Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 21:58

Происшествия

Львова-Белова заявила, что опеку над осиротевшей в Подмосковье девочкой оформит дядя

Фото: телеграм-канал "Воробьев Live"

Опеку над 15-летней девочкой, чьи родители погибли при атаке ВСУ на Подмосковье, оформит ее родной дядя. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Я держу это на контроле. В настоящий момент мы нашли родного дядю, на него сейчас будем оформлять опеку", – приводит ее слова ТАСС.

Она уточнила, что опека требуется только девочке, поскольку ее брат уже совершеннолетний, ему 19 лет. По словам омбудсмена, дядю будут сопровождать и поддерживать, при необходимости окажут всю необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, девочка находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, где ей оказывают всю необходимую помощь. Ее брата госпитализировали в Раменскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Московский регион подвергся массированной атаке в ночь на 20 сентября. В результате в Подмосковье погибли три человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествия

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика