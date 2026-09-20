Львова-Белова заявила, что опеку над осиротевшей в Подмосковье девочкой оформит дядя

Фото: телеграм-канал "Воробьев Live"

Опеку над 15-летней девочкой, чьи родители погибли при атаке ВСУ на Подмосковье, оформит ее родной дядя. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Я держу это на контроле. В настоящий момент мы нашли родного дядю, на него сейчас будем оформлять опеку", – приводит ее слова ТАСС.

Она уточнила, что опека требуется только девочке, поскольку ее брат уже совершеннолетний, ему 19 лет. По словам омбудсмена, дядю будут сопровождать и поддерживать, при необходимости окажут всю необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, девочка находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, где ей оказывают всю необходимую помощь. Ее брата госпитализировали в Раменскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Московский регион подвергся массированной атаке в ночь на 20 сентября. В результате в Подмосковье погибли три человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.