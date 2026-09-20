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20 сентября, 20:53

Происшествия

СК организовал проверку после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Доследственная проверка организована по факту жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления по транспорту СК России.

Проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

При этом точная информация о количестве пострадавших уточняется.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай вечером 20 сентября. ЧП произошло в ходе выполнения санитарного рейса по маршруту Байкит – Суломай.

Предварительно, при жесткой посадке вертолета пострадал один человек. Всего, по данным СМИ, на борту было четыре человека. Известно, что воздушное судно эксплуатировалось авиакомпанией "КрасАвиа".

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