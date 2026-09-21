Фигурист Гуменник выступит в шоу Медведевой

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник выступит в ледовом шоу двукратной серебряной призерки Олимпийских игр Евгении Медведевой. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.

Шоу под названием "Дискотека 90-х на льду" пройдет 2 октября.

Ранее Гуменник рассказал, что не знал, что фигуристка Камила Валиева выбрала для произвольной программы такую же музыку, как и у него. Спортсмен был удивлен совпадением музыкальных тем. При этом он добавил, что не смотрел выступление коллеги.

Валиева выступала под музыку Макса Рихтера. После своего выхода на контрольных прокатах сборной России спортсменка расплакалась. В своем выступлении она попыталась исполнить четверной тулуп, но допустила ошибки.

