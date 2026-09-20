Фигуристка Трусова чисто исполнила четверной лутц на контрольных прокатах

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова. – Прим. ред.) выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной в Москве. Она чисто исполнила четверной лутц.

Также в рамках программы Трусова показала тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, каскад тройной лутц – тройной сальхов – двойной аксель и сольный двойной аксель.

На выступлении фигуристки звучала музыка Kyle Dixon и Michael Stein из сериала "Очень странные дела". После проката зрители аплодировали стоя.

В начале сентября Трусова заняла второе место на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио в одиночном катании. По сумме двух программ спортсменка набрала 221,06 балла: 74,92 за короткую и 146,14 за произвольную. Победительницей стала японка Мао Симада, набравшая 231,32 балла (78,84 за короткую и 152,48 за произвольную).

