"Мосбилет" рекомендует экскурсии о шоколаде и мастер-классы в "Красном Октябре"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бывшая кондитерская фабрика "Красный Октябрь" стала площадкой для экскурсий и кулинарных мастер-классов. Гости арт-кластера могут узнать историю производства, пройтись по сохранившимся корпусам и своими руками приготовить плитку популярного дубайского шоколада, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Экскурсионная программа начинается в шоколадной студии в одном из корпусов на Берсеневской набережной. Здесь посетителям рассказывают об истории предприятия и знакомят с производством знаменитых сладостей.

Первые здания фабрики появились на Берсеневской набережной в конце XIX века. Позже здесь открылись цеха различного назначения, в том числе шоколадный и карамельный. На предприятии разрабатывали рецепты и выпускали сладости, получившие известность в России и за рубежом, среди них – "Аленка".

"До 1960-х шоколад в России был труднодоступной сладостью, потому что его делали вручную из американских какао-бобов. Стоимость плитки превышала два рубля. Но в 1960-е правительство дает указание – нужно всю страну обеспечить шоколадом. Начинается модернизация", – рассказывает экскурсовод Александра Лаврентьева.

После модернизации ручной труд на производстве заменили машины, а какао-бобы стали привозить из Африки. Благодаря этому шоколад подешевел в несколько раз. В этот же период появилась "Аленка" – первая молочная шоколадка в Советском Союзе, стоившая 80 копеек.

Сегодня производство "Красного Октября" находится в Красносельском районе и считается самым современным в России. Например, длина конвейера для изготовления "Птичьего молока" достигает 200 метров.

После исторической части экскурсанты могут попробовать себя в роли шоколатье. На мастер-классе участники готовят плитку дубайского шоколада из фисташковой пасты, теста катаифи и молочного шоколада.

По словам Лаврентьевой, у популярного десерта есть сходство с конфетой "Мишка косолапый". В обоих случаях используются ореховая начинка, вафельный компонент и шоколадная оболочка.

Сначала участники покрывают дно силиконовой формы горячим шоколадом и охлаждают заготовки. Затем внутрь добавляют тесто катаифи, смешанное с фисташковой пастой, и закрывают начинку еще одним слоем шоколада. После повторного охлаждения готовую плитку извлекают из формы и заворачивают в крафтовую бумагу.

Отдельная часть программы посвящена сохранившимся корпусам бывшей фабрики. Маршрут начинается с административного здания, где сейчас расположена шоколадная студия. Затем гости проходят к парадному входу с дореволюционными элементами интерьера: дубовыми дверями, немецкой плиткой, деревянными вешалками и винтовой лестницей.

Через специальный проход экскурсанты попадают в хозяйственный дворик, где соединяются административный, карамельный и шоколадный корпуса. Этот проход называют Карамельным переулком из-за расположенного рядом цеха.

Экскурсовод также рассказывает об условиях работы на фабрике. Сотрудники получали зарплату с надбавками за выслугу лет, могли бесплатно пользоваться медицинскими услугами, а раз в месяц им делали стрижку и маникюр. На предприятии работали танцевальный, музыкальный и театральный кружки, а каждый сотрудник посещал хор.

"Каждый сотрудник посещал хор, ведь приготовление шоколада – процесс творческий и во время него нужно было обязательно петь песни. Зачем? Чтобы ничего не съесть. Кроме того, шоколад, приготовленный с песней, вкуснее вдвойне, потому что сделан с душой", – говорит Лаврентьева.

На территории бывшей фабрики сохранился и меланжер с каменными жерновами, который использовали для перетирания какао-бобов. На производстве устройство прослужило почти 50 лет, а сейчас находится на перекрестке Берсеневского переулка и набережной. По словам экскурсовода, если потереть меланжер и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Экскурсии проходят ежедневно, кроме понедельника, в 12:00, 14:00 и 16:00. В зависимости от дня недели также предусмотрен вечерний сеанс в 18:00 или 19:00.

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